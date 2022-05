Triestina-Palermo 0-2: rosa solidi ed intensi, doppio Floriano al Nereo Rocco (Di domenica 8 maggio 2022) Palermo solido e autorevole che gestisce con personalità il match al Nereo Rocco. Zeo rischi per Massolo, ghiotte chances per Valente, Luperini e Floriano. Splendida doppietta del numero sette di Baldini che regala il doppio vantaggio ai rosa Leggi su mediagol (Di domenica 8 maggio 2022)solido e autorevole che gestisce con personalità il match al. Zeo rischi per Massolo, ghiotte chances per Valente, Luperini e. Splendida doppietta del numero sette di Baldini che regala ilvantaggio ai

Advertising

GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - dancherous : Tuttocampista alert in Triestina - Palermo - WiAnselmo : RT @Mediagol: Triestina, Milanese: “Troppo facile segnare per il Palermo, squadre come loro…” - WiAnselmo : RT @Mediagol: Castagnini: “Baldini mentalità vincente, Palermo alla pari con tutte. Triestina…” -