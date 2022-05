Traffico Roma del 08-05-2022 ore 19:30 (Di domenica 8 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione rallentamenti in entrata sulla diramazione suda tra l’allacciamento con la Roma Napoli e la barriera di Roma sud e più avanti tra Torrenova e il raccordo su quest’ultimo Traffico con code a tratti tra Laurentina e la Casilina in carreggiata esterna qui segnalato un incidente poco prima della Ardeatina disagi anche in interna con rallentamenti tra la Cassia bis e la Salaria ai proseguendo la Prenestina e l’abbia si sta in fila sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale Traffico rallentato poi su via Appia Nuova 3 raccordo e via delle Capannelle verso l’ippodromo file anche su via Laurentina tra via di Trigoria e via di Castel di Leva verso il centro ancora disagi sulla Pontina per i lavori in corso al momento code tra Castel ... Leggi su romadailynews (Di domenica 8 maggio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione rallentamenti in entrata sulla diramazione suda tra l’allacciamento con laNapoli e la barriera disud e più avanti tra Torrenova e il raccordo su quest’ultimocon code a tratti tra Laurentina e la Casilina in carreggiata esterna qui segnalato un incidente poco prima della Ardeatina disagi anche in interna con rallentamenti tra la Cassia bis e la Salaria ai proseguendo la Prenestina e l’abbia si sta in fila sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenzialerallentato poi su via Appia Nuova 3 raccordo e via delle Capannelle verso l’ippodromo file anche su via Laurentina tra via di Trigoria e via di Castel di Leva verso il centro ancora disagi sulla Pontina per i lavori in corso al momento code tra Castel ...

