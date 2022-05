Taranto, San Cataldo: la processione in mare L'arcivescovo: festa di popolo che non dimentica cosa accade (Di domenica 8 maggio 2022) Dal duomo al molo Sant’Eligio, poi la statua di San Cataldo è stata sistemata a bordo della motonave Cheradi per la processione in mare. Uno degli eventi principali della festa patronale di Taranto. festa di popolo, dice l’arcivescovo Filippo Santoro. La ripartenza per un popolo che comunque, sottolinea l’arcivescovo, non dimentica le cose che succedono. Guerra, pandemia, ad esempio. L'articolo Taranto, San Cataldo: la processione in mare <small class="subtitle">L'arcivescovo: festa di popolo che non dimentica cosa ... Leggi su noinotizie (Di domenica 8 maggio 2022) Dal duomo al molo Sant’Eligio, poi la statua di Sanè stata sistemata a bordo della motonave Cheradi per lain. Uno degli eventi principali dellapatronale didi, dice l’Filippo Santoro. La ripartenza per unche comunque, sottolinea l’, nonle cose che succedono. Guerra, pandemia, ad esempio. L'articolo, San: lain L'diche non...

