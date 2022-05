Roma, arrestato il medico spacciatore: in casa droga e soldi (Di domenica 8 maggio 2022) La storia che stiamo per raccontarvi sembra la trama perfetta per un film. A Roma, in queste ultime ore, è stato arrestato un medico il quale svolgeva una doppia professione: la mattina indossava il camice bianco e la sera si trasformava in un pusher. La sua duplice attività è stata scoperta grazie alle indagini della Polizia di Stato che hanno permesso di arrestare il professionista e altri due suoi amici. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto nella Capitale.



Secondo le indagini della Polizia di Stato, il medico anestesista al policlinico di Tor Vergata, Alessandro Galli di 46 anni, era allo stesso tempo spacciatore di hashish. Attraverso un blitz gli inquirenti nel salotto dell’abitazione dell’uomo a Palestrina hanno trovato un coltello ancora sporco di hashish, un etto di ... Leggi su tvzap (Di domenica 8 maggio 2022) La storia che stiamo per raccontarvi sembra la trama perfetta per un film. A, in queste ultime ore, è statounil quale svolgeva una doppia professione: la mattina indossava il camice bianco e la sera si trasformava in un pusher. La sua duplice attività è stata scoperta grazie alle indagini della Polizia di Stato che hanno permesso di arrestare il professionista e altri due suoi amici. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto nella Capitale.Secondo le indagini della Polizia di Stato, ilanestesista al policlinico di Tor Vergata, Alessandro Galli di 46 anni, era allo stesso tempodi hashish. Attraverso un blitz gli inquirenti nel salotto dell’abitazione dell’uomo a Palestrina hanno trovato un coltello ancora sporco di hashish, un etto di ...

palermo24h : Titolare di un pub di via Roma aggredito e ferito con una bottiglia rotta, un turista francese arrestato e due denu… - PalermoToday : Titolare di un pub di via Roma aggredito e ferito con una bottiglia rotta, un turista francese arrestato e due denu… - ilgiornale : Il 47enne, stimato anestesista, conduceva una doppia vita. Era anche vicino a uomini della criminalità di Tor Bella… - milanomagazine : La Polizia ha arrestato 3 persone in concorso, tra cui un medico della capitale, per detenzione ai fini di spaccio… - romalifenews : E' stato arrestato un 56enne di origini napoletane ed i suoi 'colleghi' pusher #Roma #8maggio #pusher -