Piccolo incidente per Elisa a Domenica In: interviene Mara Venier a sistemare il trucco della cantante tra le risate (Di domenica 8 maggio 2022) Elisa è stata ospite di Domenica In, dove ha potuto contare su Mara Venier per rimediare a un Piccolo incidente di percorso con il trucco. Conduttrice e cantante si sono lasciate andare ad aneddoti e ricordi, ridendo parecchio, tanto che una delle ciglia finte di Elisa ha iniziato a staccarsi. La padrona di casa è intervenuta subito sistemandole il trucco, in un momento molto esilarante che ha sottolineato la prontezza in ogni situazione di Mara Venier.

