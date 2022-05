"Perché l'arbitro è scappato a fine partita?". Mihajlovic perde 4-3 a Venezia: pesantissimo sospetto, quel rigore... (Di domenica 8 maggio 2022) Ritorno amarissimo per Mihajlovic in panchina. "Noi siamo partiti malissimo, siamo entrati in campo poco aggressivi. Questo lo dimostra il primo gol subito, quello non lo subisci nemmeno quando si gioca scapoli contro ammogliati. Poi abbiamo avuto la forza di reagire, l'abbiamo ribaltata e avevamo la partita in mano. Poi c'è stato questo rigore che non mi convince: l'arbitro ha arbitrato bene, ha lasciato correre però ha fischiato questo rigore che non riesco a capire. Medel prima tocca la palla poi sfiora il piede dell'avversario, poi al Var ha confermato la sua scelta", dice l'allenatore del Bologna ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 4-3 a Venezia. E attacca Mihajlovic: "E' strano che l'arbitro al triplice fischio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Ritorno amarissimo perin panchina. "Noi siamo partiti malissimo, siamo entrati in campo poco aggressivi. Questo lo dimostra il primo gol subito,lo non lo subisci nemmeno quando si gioca scapoli contro ammogliati. Poi abbiamo avuto la forza di reagire, l'abbiamo ribaltata e avevamo lain mano. Poi c'è stato questoche non mi convince: l'ha arbitrato bene, ha lasciato correre però ha fischiato questoche non riesco a capire. Medel prima tocca la palla poi sfiora il piede dell'avversario, poi al Var ha confermato la sua scelta", dice l'allenatore del Bologna ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 4-3 a. E attacca: "E' strano che l'al triplice fischio ...

Advertising

Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: Capito perché Sinisa schiera seppur un nano al centro della difesa un certo Medel? Perché in campo dà l'anima, ma spes… - Ernesto32919298 : Capito perché Sinisa schiera seppur un nano al centro della difesa un certo Medel? Perché in campo dà l'anima, ma s… - letMoncadacook : @tutticonvocati Ma perché a sto punto non leviamo direttamente l'arbitro di campo? Cioè: i pestoni non li vedono, i… - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: ???#Bergonzi: 'Anche sul 3-2, #Skriniar su #DiFrancesco è stato bello ruvido, poi non è stato fischiato e va bene così.… - ahseceranedved : RT @saIva___: Vorrei capire quale sarebbe il problema di rendere pubblici in tempo reale gli audio e le comunicazioni tra arbitro e Var. Sa… -