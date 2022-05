Pallanuoto femminile, Serie A1 2022: Trieste centra la salvezza, Ancona retrocede in Serie A2 (Di domenica 8 maggio 2022) La Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto femminile oggi, domenica 8 maggio, ha visto continuare i play-out retrocessione: arriva il primo verdetto per quel che riguarda la lotta per la permanenza nel massimo campionato italiano. Nell’unica gara odierna vittoria esterna per la Pallanuoto Trieste, che piega la Vela Nuoto Ancona per 4-10. Dopo la vittoria delle triestine per 11-8 nella prima sfida, con il risultato odierno la formazione marchigiana retrocede in Serie A2, mentre il club giuliano centra la salvezza: resta da decidere la seconda retrocessione, con la bella tra Como Nuoto Recoaro e NC Milano che si giocherà sabato 14 maggio a Monza alle ore 20.30. TABELLINOVELA ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) LaA1 2021-dioggi, domenica 8 maggio, ha visto continuare i play-out retrocessione: arriva il primo verdetto per quel che riguarda la lotta per la permanenza nel massimo campionato italiano. Nell’unica gara odierna vittoria esterna per la, che piega la Vela Nuotoper 4-10. Dopo la vittoria delle triestine per 11-8 nella prima sfida, con il risultato odierno la formazione marchigianainA2, mentre il club giulianola: resta da decidere la seconda retrocessione, con la bella tra Como Nuoto Recoaro e NC Milano che si giocherà sabato 14 maggio a Monza alle ore 20.30. TABELLINOVELA ...

