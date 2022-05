Pagelle Hellas Verona-Milan 1-3 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 8 maggio 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi i rossoneri passano in svantaggio grazie al colpo di testa di Faraoni, ma poi reagiscono da grande squadra: pareggiano a fine primo tempo grazie a Tonali su assist di Leao. Il tandem si ripete ad inizio secondo tempo per il gol del sorpasso, dell’1-2. Ilprova a pareggiare, ha anche un paio di buone occasioni con Lasagna ma ci pensa il neoentrato Florenzi a chiudere i conti. Rossoneri a quattro punti dallo scudetto. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Montipò 6; Gunter 5.5, Casale 5.5 (21’ st ...

Advertising

sportface2016 : #Tonali nel destino, una serata incredibile: le pagelle e i voti, #Milan a 4 punti dallo scudetto… - Fantacalciok : Pagelle Cagliari - Hellas Verona 1-2: highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Cagliari - Hellas Verona 1-2: highlights e voti fantacalcio - infoitsport : Cagliari-Hellas Verona 1-2, le pagelle: Joao Pedro non basta, Barak e Caprari letali - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, anche contro l’Hellas è sconfitta: le pagelle dei rossoblù -

Lazio - Sampdoria lee il tabellino della partita andata in scena questa sera allo stadio Olimpico di Roma. ... mentre i cugini dovranno giocare contro l'Verona. La Lazio voleva ...Grande per il fischio d'inizio diVerona - Milan , match della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio ... lee le parole dei protagonisti oltre alla moviola. Quale sarà ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Hellas Verona-Milan, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Bentegodi i rossoneri ...Il Milan ha superato un ostacolo molto insidioso e si avvicina sempre di più allo scudetto, avrà bisogno di 4 punti nelle prossime due partite per essere sicuro dello scudetto. Grande prova di forza d ...