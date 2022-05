Le roi s’amuse Et nous on se rigole

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 8 maggio 2022) di Alfonso Mauro Dovessimo per asinina convinzione faziosa o espedienza editorial-socio-politica (me lasso!) indulgere nel capitale e madornale peccato storiografico di porger troppo credulo orecchio alle sirene spiaggiate e cafoncelle del neoborbonismo, non di leggieri riusciremmo a spiegarci sia la verdiana trattativa sfumata con il Massimo Partenopeo per la produzione di una prima assoluta dell’opera tratta da Hugo (ma abortita dalle cautele borghesi dei copyrights, e dalle fisime chiesastiche, realiste, insomma bigotte del nostrano mondo culturale dell’epoca), sia la successiva volgare, traviata, fallimentare, imbecille, frankensteiniana censurata versio che trasformòtto, nella sua prima (primina) napoletana, in “Clara di Perth” — e con un libretto tanto candeggiato e vivisezionato ad uso dell’ignobile e religioso perbenismo borbonico da corrompere un’opera ...