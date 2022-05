Guerra Russia Ucraina, diffuso il video di un’operazione condotta dall’aviazione di Kiev: colpiti obiettivi russi sull’isola dei Serpenti (Di domenica 8 maggio 2022) L’aviazione Ucraina ha colpito obiettivi militari russi sull’isola dei Serpenti. Le immagini, riprese da un drone, mostrano il successo dell’operazione di Kiev nel Mar Nero dove sono state distrutte delle vedette e una piccola nave da sbarco oltre ad una postazione antiaerea. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) L’aviazioneha colpitomilitaridei. Le immagini, riprese da un drone, mostrano il successo dell’operazione dinel Mar Nero dove sono state distrutte delle vedette e una piccola nave da sbarco oltre ad una postazione antiaerea. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

