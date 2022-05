Advertising

La Gazzetta dello Sport

Stavolta tocca a Olivier. Undici anni fa Torniamo all'ultimo scudetto. Il Milan pareggia 0 - 0 all'Olimpico contro la Roma e porta a casa il diciottesimo titolo con due giornate d'anticipo. ...... Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao;. ...trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche... Giroud sulle orme dei giganti: da Weah a Sheva, le grandi firme dei gol scudetto Olivier Giroud parla del suo approdo in Serie A e della vicinanza alla firma con l'Inter che poi non è mai avvenuta, e grazie a Dio diremmo tutti.Sarebbe un peccato per i rossoneri fermarsi sul più bello: la vittoria firmata da Rafael Leao ... mentre per la maglia da centravanti dovrebbe essere ancora una volta favorito Giroud su Ibrahimovic.