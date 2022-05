Advertising

Gazzetta_NBA : Fallacci, infortuni e codici d’onore: Warriors-Grizzlies, la serie delle polemiche #nbaplayoffs -

La Gazzetta dello Sport

Tre partite, tre episodi contestati, da moviola. La serie di secondo turno Golden State - Memphis sta infiammando i playoff per le polemiche, oltre i risultati. In gara - 1 era stato espulso Draymond ...Tre partite, tre episodi contestati, da moviola. La serie di secondo turno Golden State - Memphis sta infiammando i playoff per le polemiche, oltre i risultati. In gara - 1 era stato espulso Draymond ... Fallacci, infortuni e codici d’onore infranti: Warriors-Grizzlies, la serie delle polemiche