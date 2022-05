Embargo petrolio russo: slitta ancora accordo tra i 27 Stati UE, restano i contrari, qualche progresso (Di domenica 8 maggio 2022) Non parte il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, con l'Embargo graduale al petrolio di Mosca L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 8 maggio 2022) Non parte il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, con l'graduale aldi Mosca L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Niente accordo, di nuovo. Agli Stati membri dell’Ue manca l’unanimità che serve per approvare il sesto pacchetto di… - HuffPostItalia : Orban dice no a embargo sul petrolio russo e sanzioni per Kirill. 'Non invio armi a Kiev, non è la mia guerra' - HuffPostItalia : Il 9 maggio dell’Ue senza nuove sanzioni contro Putin: non decolla l’embargo sul petrolio - MARCUSV30493054 : RT @repubblica: Guerra Ucraina-Russia. ue, salta ancora l'intesa sull'embargo al petrolio russo. Jill Biden a sorpresa in un villaggio ucra… - BolaffioLirio : RT @HuffPostItalia: Il 9 maggio dell’Ue senza nuove sanzioni contro Putin: non decolla l’embargo sul petrolio -