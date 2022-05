Elisabetta Franchi fa chiarezza dopo la polemica sulle donne che assume (Di domenica 8 maggio 2022) Elisabetta Franchi ieri ha pestato quello che in gergo tecnico si chiama m3rdone parlando di assunzioni femminili solo per le donne ‘anta’, ovvero coloro che avendo superato i 40 anni “se volevano avere dei figli li hanno già avuti“. Elisabetta Franchi fa esplodere una polemica con la sua ultima intervista https://t.co/HaNSnKLvkO — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 7, 2022 Una frase che ha scatenato ovviamente una polemica che la stessa Selvaggia Lucarelli ha ironicamente commentato così: “Suggerisco timidamente a Elisabetta Franchi di assumere velocemente un ufficio stampa personale che segua lei pure quando va in bagno, non il brand. Fosse pure una diciannovenne incinta di sei gemelli” Elisabetta ... Leggi su biccy (Di domenica 8 maggio 2022)ieri ha pestato quello che in gergo tecnico si chiama m3rdone parlando di assunzioni femminili solo per le‘anta’, ovvero coloro che avendo superato i 40 anni “se volevano avere dei figli li hanno già avuti“.fa esplodere unacon la sua ultima intervista https://t.co/HaNSnKLvkO — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 7, 2022 Una frase che ha scatenato ovviamente unache la stessa Selvaggia Lucarelli ha ironicamente commentato così: “Suggerisco timidamente adire velocemente un ufficio stampa personale che segua lei pure quando va in bagno, non il brand. Fosse pure una diciannovenne incinta di sei gemelli”...

StefanoGuerrera : perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - stanzaselvaggia : Qui la lunare intervista a Elisabetta Franchi sulle donne e il lavoro a un evento organizzato da @ilfoglio_it e… - stanzaselvaggia : Nessun grande giornale ha commentato l’intervista a Elisabetta Franchi in questi giorni. Si aspetta che qualcuno ne… - PJMSTELLE : @yminsour ELISABETTA FRANCHI******* - noicontrolavit1 : RT @fotoinutilizara: Chi glielo dice a Elisabetta Franchi che le donne sono costrette ad assentarsi proprio perché gente come lei e lo Stat… -