Bomba su una scuola: "Due morti e 60 dispersi" (Di domenica 8 maggio 2022) Almeno due persone sarebbero state uccise e si teme che altre 60 siano morte dopo che le bombe russe hanno colpito una scuola nel villaggio ucraino di Bilohorivka, nella regione di la regione di Luhansk. A riferirlo è stato il governatore...

