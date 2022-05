Beach volley | World Tour 2022 Doha Nicolai Cottafava non si fermano | è finale contro Bryl Losiak!

Leggi su oasport

(Di domenica 8 maggio 2022) Non siPaoloe Samueleche piazzano un’altra rimonta da sogno (2-1)gli emergenti olandesi Boemans/De Groot e volano indove affronteranno i polacchi/Losiak. La coppia italiana in avvio di semiha faticato non pocoi potenti olandesi chehanno progressivamente preso il largo nel primo set vincendo 21-16. Nel secondo parziale un avvio fulminante (14-3) ha aperto la strada al facile pareggio degli azzurri: 21-9. Nel tiebreak italiani sempre avanti e travolgenti nelcon il successi per 15-11 che decreta la qualificazione alla primaassieme. per l’Italia al maschile si tratta della secondaconsecutiva nel...