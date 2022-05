Ascolti 7 maggio, quanto ha fatto la semifinale di Amici (Di domenica 8 maggio 2022) Parliamo di Ascolti. Ieri sera, sabato 7 maggio, su Canale 5 Maria De Filippi è tornata con il serale di Amici che ha visto l’eliminazione a sorpresa di Nunzio. Rai1, invece, ha trasmesso Ulisse: il piacere della scoperta con Alberto Angela. La semifinale di #Amici21 ci ha tenuti incollati alla tv fino all’ultimo istante e… Avete visto chi sono i finalisti? Cliccate qui per rivedere subito la puntata di ieri https://t.co/xSmYm6tpU3 — Witty TV (@WittyTV) May 8, 2022 Gli allievi della De Filippi hanno registrato 4.554.000 telespettatori, share 29,84%. La puntata di Alberto Angela su Rai1 ha fatto 2.625.000 telespettatori, 15,17% di share. Amici 21 Ascolti 1^ puntata: 4.507.000 telespettatori, 25,83% di share 2^ puntata: 3.939.000 telespettatori, ... Leggi su biccy (Di domenica 8 maggio 2022) Parliamo di. Ieri sera, sabato 7, su Canale 5 Maria De Filippi è tornata con il serale diche ha visto l’eliminazione a sorpresa di Nunzio. Rai1, invece, ha trasmesso Ulisse: il piacere della scoperta con Alberto Angela. Ladi #21 ci ha tenuti incollati alla tv fino all’ultimo istante e… Avete visto chi sono i finalisti? Cliccate qui per rivedere subito la puntata di ieri https://t.co/xSmYm6tpU3 — Witty TV (@WittyTV) May 8, 2022 Gli allievi della De Filippi hanno registrato 4.554.000 telespettatori, share 29,84%. La puntata di Alberto Angela su Rai1 ha2.625.000 telespettatori, 15,17% di share.211^ puntata: 4.507.000 telespettatori, 25,83% di share 2^ puntata: 3.939.000 telespettatori, ...

