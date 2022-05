Amici 21, la semifinale: Dario Schirone eliminato, sei allievi volano in finale (Di domenica 8 maggio 2022) È appena andata in onda la semifinale di Amici 21, il talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. A conquistarsi un posto per la finale del 15 maggio sono rimasti in sette allievi: Alex, Albe, Luigi Strangis, Serena Carella, Dario Schirone, Sissi e Michele Esposito. In giuria, come sempre, Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Marco Mengoni è stato l’ospite dell’ottava puntata ed ha presentato il suo ultimo singolo No Stress. La puntata si è aperta con i regali dei professori Zerbi – Celentano ai professori delle altre due squadre: a Lorella Cuccarini una bilancia della legge e una parrucca da giudice, a Veronica Peparini una t-shirt con la scritta “Il mondo della danza sa”, Anna Pettinelli ha ricevuto una foto ... Leggi su isaechia (Di domenica 8 maggio 2022) È appena andata in onda ladi21, il talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. A conquistarsi un posto per ladel 15 maggio sono rimasti in sette: Alex, Albe, Luigi Strangis, Serena Carella,, Sissi e Michele Esposito. In giuria, come sempre, Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Marco Mengoni è stato l’ospite dell’ottava puntata ed ha presentato il suo ultimo singolo No Stress. La puntata si è aperta con i regali dei professori Zerbi – Celentano ai professori delle altre due squadre: a Lorella Cuccarini una bilancia della legge e una parrucca da giudice, a Veronica Peparini una t-shirt con la scritta “Il mondo della danza sa”, Anna Pettinelli ha ricevuto una foto ...

