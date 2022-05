VIDEO Giro d’Italia 2022, highlights seconda tappa: Yates vince la cronometro, Nibali in spolvero (Di sabato 7 maggio 2022) Simon Yates ha vinto la cronometro di 9,2 km con partenza e arrivo a Budapest (ultimi 1300 metri in salita), seconda tappa del Giro d’Italia 2022. La frazione svoltasi nella capitale dell’Ungheria ha delineato le prime gerarchie in seno alla Corsa Rosa, ma si tratta soltanto di un antipasto prima delle tantissime montagne previste nel corso delle tre settimane. Il britannico è stato sublime e ha avuto la meglio sull’olandese Mathieu van der Poel, capace di difendere il primo posto in classifica generale con 11 secondi di vantaggio su Simon Yates. L’alfiere della BikeExchange ha 5 secondi di margine sull’olandese Tom Dumoulin e 13” sull’altro olandese Wilco Kelderman. Si difendono bene lo spagnolo Pello Bilbao e il portoghese Joao Almeida, a 18” da ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Simonha vinto ladi 9,2 km con partenza e arrivo a Budapest (ultimi 1300 metri in salita),del. La frazione svoltasi nella capitale dell’Ungheria ha delineato le prime gerarchie in seno alla Corsa Rosa, ma si tratta soltanto di un antipasto prima delle tantissime montagne previste nel corso delle tre settimane. Il britannico è stato sublime e ha avuto la meglio sull’olandese Mathieu van der Poel, capace di difendere il primo posto in classifica generale con 11 secondi di vantaggio su Simon. L’alfiere della BikeExchange ha 5 secondi di margine sull’olandese Tom Dumoulin e 13” sull’altro olandese Wilco Kelderman. Si difendono bene lo spagnolo Pello Bilbao e il portoghese Joao Almeida, a 18” da ...

