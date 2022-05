Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si dichiara a Federica Aversano: lei torna in studio? (Di sabato 7 maggio 2022) Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha fatto sapere di avere un rimpianto: quello di non essere riuscito a confessare a una corteggiatrice, che ora è andata via dal programma, il suo interesse per lei. Si tratta di Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri che era stata già “puntata” da Alessandro Vicinanza, il quale le aveva chiesto di restare a Uomini e Donne per conoscerlo. Lei aveva rifiutato, anche perché era troppo recente la delusione causata dal Ranieri, di cui si era sempre detta molto infatuata, se non innamorata. La domanda ora sorge spontanea: c’è possibilità che Federica Aversano, ascoltando le parole del fascinoso Riccardo, torni in ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 7 maggio 2022) Nel corso dell’ultima registrazione diha fatto sapere di avere un rimpianto: quello di non essere riuscito a confessare a una corteggiatrice, che ora è andata via dal programma, il suo interesse per lei. Si tratta di, la non scelta di Matteo Ranieri che era stata già “puntata” da Alessandro Vicinanza, il quale le aveva chiesto di restare aper conoscerlo. Lei aveva rifiutato, anche perché era troppo recente la delusione causata dal Ranieri, di cui si era sempre detta molto infatuata, se non innamorata. La domanda ora sorge spontanea: c’è possibilità che, ascoltando le parole del fascinoso, torni in ...

