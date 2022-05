Torino Napoli, i convocati di Juric (Di sabato 7 maggio 2022) Torino Napoli, Ivan Juric stila la lista dei convocati in vista della partita delle ore 15 all’Olimpico Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida Torino Napoli delle ore 15. Assenza per Buongiorno, oltre ai lungodegenti. La lista completa: Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima Centrocampisti: Linetty, Mandragora, Pobega, Praet, Ricci Attaccanti: Belotti, Brekalo, Pellegri, Pjaca, Seck L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022), Ivanstila la lista deiin vista della partita delle ore 15 all’Olimpico Ivanha diramato la lista deiper la sfidadelle ore 15. Assenza per Buongiorno, oltre ai lungodegenti. La lista completa: Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima Centrocampisti: Linetty, Mandragora, Pobega, Praet, Ricci Attaccanti: Belotti, Brekalo, Pellegri, Pjaca, Seck L'articolo proviene da Calcio News 24.

