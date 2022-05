Torino-Napoli 0-1: il tabellino (Di sabato 7 maggio 2022) Torino-Napoli 0-1 (primo tempo 0-0) Marcatori: 28’ s.t. Ruiz (N) Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo (25’ s.t. Djidji), Bremer, Rodri... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022)0-1 (primo tempo 0-0) Marcatori: 28’ s.t. Ruiz (N)(3-4-2-1): Berisha; Izzo (25’ s.t. Djidji), Bremer, Rodri...

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Napoli ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 15 ??#TorinoNapoli #SFT - GoalItalia : Insigne sbaglia il rigore, Fabian Ruiz non perdona: il Napoli vince di misura a Torino ??? - gippu1 : Il #Torino para due rigori al #Napoli nella stessa stagione con due portieri diversi (all'andata a ipnotizzare Insi… - Francis09309862 : RT @SkySport: TORINO-NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #FabianRuiz (73') ? ? - GianniRosati6 : @CucchiRiccardo Ci ha provato il Torino? Punti di vista... Per me Napoli spento ma sufficente per battere un Torino… -