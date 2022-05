Testato per voi: CRlab Maschera Fango Shampoo perfetta per purificare il cuoio capelluto (Di sabato 7 maggio 2022) Torna la nostra rubrica “Testato per voi” oggi vi vogliamo parlare di un prodotto che abbiamo iniziato a usare da qualche settimana e che consigliamo a chi ama prendersi cura dei propri capelli, con prodotti di ottima qualità. CRlab è azienda leader mondiale nel settore dell’infoltimento e del benessere di cute e capelli. Ed è per questo che abbiamo deciso di testare uno dei loro prodotti. Vogliamo parlarvi della Maschera Fango e Shampoo perfetta per chi anche in casa vuole ottenere, senza necessariamente andare dal parrucchiere, una detersione profonda del cuoio capelluto, con risultato ottimi sin dal primo utilizzo. Possiamo inoltre dirvi che molti parrucchieri scelgono di usare questi prodotti nei loro saloni, riconoscendone l’ottima qualità. Con il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 7 maggio 2022) Torna la nostra rubrica “per voi” oggi vi vogliamo parlare di un prodotto che abbiamo iniziato a usare da qualche settimana e che consigliamo a chi ama prendersi cura dei propri capelli, con prodotti di ottima qualità.è azienda leader mondiale nel settore dell’infoltimento e del benessere di cute e capelli. Ed è per questo che abbiamo deciso di testare uno dei loro prodotti. Vogliamo parlarvi dellaper chi anche in casa vuole ottenere, senza necessariamente andare dal parrucchiere, una detersione profonda del, con risultato ottimi sin dal primo utilizzo. Possiamo inoltre dirvi che molti parrucchieri scelgono di usare questi prodotti nei loro saloni, riconoscendone l’ottima qualità. Con il ...

