Tacconi | il figlio | «Sarà molto lunga | ma a papà piace vincere»

(Di sabato 7 maggio 2022) . L’aggiornamento sulle condizioni dell’ex Juve Andreadell’ex portiere della Juventus, aggiorna sulle condizioni del. Le parole condivise su Facebook.– «Lunedì condividerò il nuovo bollettino medico del dottor Barbanera. Avanti così. Questa avventurae lo sappiamo. I medici non vogliono creare illusioni e hanno parlato chiaro sin dal primo momento:un’altalena. Ma, proprio da quel primo momento, ha cominciato la sua partita. A lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ALESSANDRIA - 'Papà sta continuando a giocare la sua partita '. Questo il messaggio postato su Facebook da Andrea , ildi Stefano, ex portiere della Juventus e della Nazionale ricoverato dallo scorso 23 aprile all'ospedale di Alessandria per una emorragia celebrale. Lunedì è previsto un nuovo bollettino ...Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Stefano, ricoverato dal 23 aprile scorso nell'ospedale di Alessandria dopol'emorragia cerebrale ...sapere come tanno le cose oggi è il...Andrea Tacconi, figlio dell’ex portiere della Juventus, aggiorna sulle condizioni del papà. Le parole condivise su Facebook. TACCONI – «Lunedì condividerò il nuovo bollettino medico del dottor ...Ad aggiornare quasi quotidianamente sulle condizioni di uno dei calciatori più amati degli anni ’80 è il figlio Andrea, costantemente al capezzale del padre insieme alla moglie di Stefano, Laura.