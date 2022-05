Spalletti: «Dire che la squadra prende la partita sottogamba, non rispecchia la realtà» (Di sabato 7 maggio 2022) La conferenza di Spalletti tratta da calcionapoli24 “Si gettano le basi per il prossimo anno? Da parte mia, faccio le cose corrette e seriamente sempre. I ragazzi le hanno fatte durante l’anno anche nei momenti difficili, per rispetto della professione e di quelli che sono venuti qui oggi per supportarci e darci un aiuto. Il messaggio è chiaro: siamo con voi, il Napoli deve fare belle partite sempre e comunque. Se ciò vuol Dire gettare le basi per il prossimo anno non so, conta il podio: sono tre le posizioni dove si consegnano medaglie, in Serie A sono quattro. Paragoni col match contro il Sassuolo? Oggi partita in bilico fino a metà secondo tempo, una partita scomoda per quelli che hanno le nostre qualità. Il Sassuolo è simile a noi come qualità e magari affrontarlo è più facile per dettare i tempi. Contro una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) La conferenza ditratta da calcionapoli24 “Si gettano le basi per il prossimo anno? Da parte mia, faccio le cose corrette e seriamente sempre. I ragazzi le hanno fatte durante l’anno anche nei momenti difficili, per rispetto della professione e di quelli che sono venuti qui oggi per supportarci e darci un aiuto. Il messaggio è chiaro: siamo con voi, il Napoli deve fare belle partite sempre e comunque. Se ciò vuolgettare le basi per il prossimo anno non so, conta il podio: sono tre le posizioni dove si consegnano medaglie, in Serie A sono quattro. Paragoni col match contro il Sassuolo? Oggiin bilico fino a metà secondo tempo, unascomoda per quelli che hanno le nostre qualità. Il Sassuolo è simile a noi come qualità e magari affrontarlo è più facile per dettare i tempi. Contro una ...

claudioruss : #Spalletti in conferenza: 'I ragazzi hanno fatto cose corrette durante l'anno anche nei momenti difficili. Il messa… - 1Partenopea : 40 punti fuori casa. E c'è chi vuole cambiare il tecnico. Imbecilli, fatevelo dire. #TorinoNapoli #Spalletti #Napoli #SSCNapoli - PietroBarra9 : Gol di bakayoko al Napoli:1 Gol di Anguilla al Napoli:0 Solo su questo social potevano dire meglio Anguilla per du… - goly87 : @Lelle_1509 @HankSchrader88 Se posso dire, che mi capita di seguirlo spesso dopo le 18 tornando da lavoro. Qst dich… - HankSchrader88 : @Gino_1926 Se dovete sparare nel mucchio per fare una critica, prendete dei dati e fatele in un certo modo. Perchè… -