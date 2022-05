Riscatto Anguissa | trovato l’accordo con il Fulham | le ultime

(Di sabato 7 maggio 2022) A inizio anno Frank Zamboera arrivato al Napoli quasi da sconosciuto, ma sul campo si è conquistato l’ammirazione dei tifosi e soprattutto ha convinto il club a riscattarlo per la prossima stagione. Il camerunense classe ’95, infatti, si è distinto particolarmente per prestazioni di livello specialmente nella prima parte dell’anno. FOTO: Getty Images,Sono già stati posizionati gli ultimi tasselli che erano da definire e manca solo l’ufficialità delcon ilper concretizzare il. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di 15 milioni che dovrà versare il Napoli, dilazionati in tre rate annuali da 5 milioni. Il club partenopeo, quindi, potrà ammortizzare le spese, spalmandole su un intervallo di tempo particolarmente ampio. La conferma di ...

Il Napoli pagherà al Fuhlam il riscatto per Andre' Zambo Anguissa. Sarà l'operazione più importante degli ultimi due anni, scrive la Gazzetta dello Sport. Al riscatto di Frank Anguissa dal Fulham (il Napoli completerà l'operazione nata con il prestito del centrocampista nella scorsa estate) si aggiunge la trattativa con il Getafe per Mathias Olivera. Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu ha rilasciato un'intervista a TMW Radio in cui ha parlato del Napoli e dell'attaccante azzurro Victor Osimhen: Sul Napoli: il club azzurro riscatterà Anguissa. Tra Anguissa e Il Napoli c'è stato un amore a prima vista. Il riscatto, la formula e le cifre, rappresenta una priorità per gli azzurri.