Passaro e Arnaldi: il day 1 è quello dei sogni giovani (Di sabato 7 maggio 2022) Sulla terra rossa del Foro Italico domenica via alle sfide del main draw maschile: subito in campo Francesco contro il cileno Garin e Matteo contro il croato Cilic Leggi su federtennis (Di sabato 7 maggio 2022) Sulla terra rossa del Foro Italico domenica via alle sfide del main draw maschile: subito in campo Francesco contro il cileno Garin e Matteo contro il croato Cilic

