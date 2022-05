“Non posso più farlo”. Troppa emozione e all’improvviso Laura Pausini crolla in lacrime in tv (Di sabato 7 maggio 2022) Momento di enorme commozione per Laura Pausini. Il crollo emotivo è avvenuto, mentre si trovava in un programma televisivo trasmesso in Spagna. Stava commentando l’imminente inizio dell’Eurovision, che la vedrà alla conduzione insieme a Mika e Alessandro Cattelan, quando è scoppiata in lacrime. E il motivo è da addebitare ad una delle figure più importanti del panorama artistico italiana, la compianta Raffaella Carrà, che ha lasciato davvero un vuoto incolmabile. E che ha rattristato la stessa artista. Laura Pausini ha toccato diversi argomenti e temi inerenti l’Eurovision, ma le lacrime sono cadute copiose quando si è parlato appunto di Raffaella Carrà. Parlando del programma musicale, ha comunque detto: “Ammetto di essere tanto emozionata, perché è un’esperienza nuova per me. Ok, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Momento di enorme commozione per. Il crollo emotivo è avvenuto, mentre si trovava in un programma televisivo trasmesso in Spagna. Stava commentando l’imminente inizio dell’Eurovision, che la vedrà alla conduzione insieme a Mika e Alessandro Cattelan, quando è scoppiata in. E il motivo è da addebitare ad una delle figure più importanti del panorama artistico italiana, la compianta Raffaella Carrà, che ha lasciato davvero un vuoto incolmabile. E che ha rattristato la stessa artista.ha toccato diversi argomenti e temi inerenti l’Eurovision, ma lesono cadute copiose quando si è parlato appunto di Raffaella Carrà. Parlando del programma musicale, ha comunque detto: “Ammetto di essere tanto emozionata, perché è un’esperienza nuova per me. Ok, ...

