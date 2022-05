Lecce e Cremonese tolgono il sorriso a Berlusconi (Di sabato 7 maggio 2022) L'ultima giornata di serie B non si gioca, si vince. Per lo meno così dovrebbe essere per le prime quattro in classifica, le uniche che possono ambire alla promozione diretta, senza passare da quel girone infernale che sono i playoff, dove non prevale mai la favorita per via del vortice di emozioni. Epperò gli ultimi 90' simulano gli scontri diretti di cui sopra, sono un condensato di tensione: Lecce, Monza, Cremonese e Pisa, le magnifiche quattro, giocano infatti con due occhi al campo e le orecchie tese alla panchina. A deludere, nel primo tempo, sono le prime due e non è un caso: Lecce e Monza non sbloccano il risultato rispettivamente contro il Pordenone, già ultimo in classifica, e a Perugia contro una squadra che accetta un miracolo per agganciare i playoff. Le rivali, più leggere nello spirito perché reduci da due ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) L'ultima giornata di serie B non si gioca, si vince. Per lo meno così dovrebbe essere per le prime quattro in classifica, le uniche che possono ambire alla promozione diretta, senza passare da quel girone infernale che sono i playoff, dove non prevale mai la favorita per via del vortice di emozioni. Epperò gli ultimi 90' simulano gli scontri diretti di cui sopra, sono un condensato di tensione:, Monza,e Pisa, le magnifiche quattro, giocano infatti con due occhi al campo e le orecchie tese alla panchina. A deludere, nel primo tempo, sono le prime due e non è un caso:e Monza non sbloccano il risultato rispettivamente contro il Pordenone, già ultimo in classifica, e a Perugia contro una squadra che accetta un miracolo per agganciare i playoff. Le rivali, più leggere nello spirito perché reduci da due ...

