Lazio Sampdoria 0-0 LIVE: Luis Alberto pericoloso direttamente da corner (Di sabato 7 maggio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Lazio e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Lazio e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Sampdoria 0-0 MOVIOLA Si parte! 4? Occasione per la Lazio – Luis Alberto calcia direttamente in porta da angolo, Audero alza sopra la traversa Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lazio Sampdoria 0-0: risultato e tabellino MARCATORI AMMONITI Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Acerbi, Patric, Marusic; ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Si parte! 4? Occasione per lacalciain porta da angolo, Audero alza sopra la traversa Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI AMMONITI(4-3-3): Strakosha; Lazzari, Acerbi, Patric, Marusic; ...

Advertising

fisco24_info : In campo Lazio-Sampdoria: La diretta dall'Olimpico - LALAZIOMIA : LIVE | LAZIO-SAMPDORIA 0-0 - telodogratis : In campo Lazio-Sampdoria - sportface2016 : #LazioSampdoria, i tifosi biancocelesti fanno ironia sul gol di Acerbi in fuorigioco con lo Spezia (FOTO) - laziofans : Luis Alberto: “Il nostro pubblico è il dodicesimo uomo in campo”: Luis Alberto, è intervenuto nel pre partita di… -