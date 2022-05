La Juventus femminile è Campione d'Italia per la quinta volta consecutiva (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - La squadra di calcio femminile della Juventus è Campione d'Italia per la quinta volta di fila. La Roma si qualifica per la prima volta per la Champions surclassando la Sampdoria, mentre il Milan rifila tre gola all'Inter e vince il derby. La penultima giornata di Serie A TimVision è stata quella del verdetto più atteso: la Juventus di Joe Montemurro è Campione d'Italia. Per le bianconere è il quinto successo consecutivo, una vera e propria impresa perché nessun'altra squadra era riuscita a conquistare per cinque stagioni di fila il titolo. Montemurro, inoltre, diventa il primo allenatore straniero a partire dagli anni 2000 a vincere un campionato di Serie A femminile. La gara dello ... Leggi su agi (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - La squadra di calciodellad'per ladi fila. La Roma si qualifica per la primaper la Champions surclassando la Sampdoria, mentre il Milan rifila tre gola all'Inter e vince il derby. La penultima giornata di Serie A TimVision è stata quella del verdetto più atteso: ladi Joe Montemurro èd'. Per le bianconere è il quinto successo consecutivo, una vera e propria impresa perché nessun'altra squadra era riuscita a conquistare per cinque stagioni di fila il titolo. Montemurro, inoltre, diventa il primo allenatore straniero a partire dagli anni 2000 a vincere un campionato di Serie A. La gara dello ...

