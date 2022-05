Insetti sulle nostre tavole? Feltri non ha dubbi: “Fott*tevi” (Di sabato 7 maggio 2022) Milano, 7 mag — «Fott*tevi»: non poteva essere più chiaro Vittorio Feltri riguardo all’opzione, che appare purtroppo sempre meno remota, di ritrovarci pietanze a base di Insetti sulle nostre tavole. Lo zampino è sempre quello di Bruxelles e l’«ideona» proposte e approvate nel corso della sessione plenaria della Conferenza dei cittadini Ue, di questa Europa che tra green, gender, inclusione ed accoglienza vorrebbe dettare legge anche su cosa mettiamo nel piatto. Feltri contro gli Insetti a tavola «Un’idea cretina», così il direttore di Libero bolla l’idea di mangiare Insetti, mentre l’Unione europea seguita ad approvare alimenti «alternativi» che dovrebbero sostituire le proteine della tanto vituperata carne: hanno aperto le danze le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 7 maggio 2022) Milano, 7 mag — «»: non poteva essere più chiaro Vittorioriguardo all’opzione, che appare purtroppo sempre meno remota, di ritrovarci pietanze a base di. Lo zampino è sempre quello di Bruxelles e l’«ideona» proposte e approvate nel corso della sessione plenaria della Conferenza dei cittadini Ue, di questa Europa che tra green, gender, inclusione ed accoglienza vorrebbe dettare legge anche su cosa mettiamo nel piatto.contro glia tavola «Un’idea cretina», così il direttore di Libero bolla l’idea di mangiare, mentre l’Unione europea seguita ad approvare alimenti «alternativi» che dovrebbero sostituire le proteine della tanto vituperata carne: hanno aperto le danze le ...

