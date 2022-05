Guendalina Tavassi si fa tagliare i capelli a L’Isola dei Famosi | “Sono pelata!”

Leggi su biccy

(Di sabato 7 maggio 2022) Un anno fa adeiIgnazio Moser si è fatto rasare a zero per ricevere una scorta di spaghetti per una settimana e ieri sera è toccata una sorte simile a. La naufraga è stata messa davanti ad una scelta: una bellissima sorpresa in cambio di un taglio difatto dal fratello Edoardo. “Dovrà compiere un bel sacrificio affinché possa vedere il suo ‘cuore’. Il protagonista di questo sacrificio è la sua chioma fluente. Vi dico solo questo e avete capito già tutto. E adesso apritemi il collegamento con lei. Ciao Guenda, questa volta la prova riguarda te e non Edoardo. Andiamo per ordine e apri la scatola. Tu Edo sarai il parrucchiere ‘mani di forbice’ e tua sorella dovrà dare qualcosa in cambio per avere la sorprese. Quel qualcosa ...