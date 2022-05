Fabian Ruiz: “Obbiettivo Champions raggiunto. Scudetto? ci riproveremo l’anno prossimo” (Di sabato 7 maggio 2022) Un rete di Fabian Ruiz ha permesso al Napoli di Spalletti di battere il Torino e blindare il terzo posto in classifica. Fabian Ruiz SU TORINO-NAPOLI Fabian Ruiz, grande protagonista di Torino-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il Toro è forte e aggressivo – spiega Ruiz -. Era una partita complicata, volevamo vincere perché volevamo portare i tre punti dopo la sconfitta contro l’Empoli. Volevamo dare una gioia ai tifosi, non so cosa sia successo contro l’Empoli, ma siamo una squadra forte e sapevamo che potevamo vincere oggi. Volevamo giocare, creare occasioni e abbiamo fatto gol. Terzo posto? Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di entrare in Champions ... Leggi su napolipiu (Di sabato 7 maggio 2022) Un rete diha permesso al Napoli di Spalletti di battere il Torino e blindare il terzo posto in classifica.SU TORINO-NAPOLI, grande protagonista di Torino-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il Toro è forte e aggressivo – spiega-. Era una partita complicata, volevamo vincere perché volevamo portare i tre punti dopo la sconfitta contro l’Empoli. Volevamo dare una gioia ai tifosi, non so cosa sia successo contro l’Empoli, ma siamo una squadra forte e sapevamo che potevamo vincere oggi. Volevamo giocare, creare occasioni e abbiamo fatto gol. Terzo posto? Abbiamoil nostro obiettivo di entrare in...

