F1 GP Miami 2022, Leclerc: “Piloti tutti vicini, sarà un weekend interessante” (Di sabato 7 maggio 2022) Charles Leclerc ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del venerdì di prove libere sul circuito cittadino di Miami: “E’ stata una giornata positiva. Poco a poco abbiamo trovato il nostro passo, apprendendo molto sulle caratteristiche di questo nuovo tracciato. Non è sicuramente facile, ma allo stesso tempo è bello da guidare, specialmente nella parte che va dalla curva 11 alla 16. L’impressione è che tutti i Piloti siano vicini, perciò si preannuncia un weekend interessante – ha spiegato il pilota della Ferrari – Inoltre l’asfalto potrà metterci del suo, rendendo i sorpassi complicati. C’è infatti molto grip nella traiettoria ideale ma pochissimo fuori. Infine rischia di risultare decisiva la gestione delle gomme“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Charlesha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del venerdì di prove libere sul circuito cittadino di: “E’ stata una giornata positiva. Poco a poco abbiamo trovato il nostro passo, apprendendo molto sulle caratteristiche di questo nuovo tracciato. Non è sicuramente facile, ma allo stesso tempo è bello da guidare, specialmente nella parte che va dalla curva 11 alla 16. L’impressione è chesiano, perciò si preannuncia un– ha spiegato il pilota della Ferrari – Inoltre l’asfalto potrà metterci del suo, rendendo i sorpassi complicati. C’è infatti molto grip nella traiettoria ideale ma pochissimo fuori. Infine rischia di risultare decisiva la gestione delle gomme“. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI a Miami nelle #FP1 ??? 3 scuderie diverse in meno di 2 decimi I risultati ?… - SkySportF1 : ?? La top 10 delle #FP1 a Miami I risultati ? - SkySportF1 : ? Incidente per Sainz nelle #FP2: bandiera rossa LIVE ? - sportface2016 : #F1 #MiamiGP, #Verstappen: “Dobbiamo recuperare, ma non sarà facile” - motoblog : Orari F1 GP Miami 2022 su SKY e NOW oggi sabato 7 Maggio -