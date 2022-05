Dramma in Irpinia, morto 16enne ferito da colpo di pistola alla tempia (Di sabato 7 maggio 2022) Dramma in Irpinia, è morto il 16enne che lo scorso lunedì rimase ferito da un colpo di arma da fuoco alla tempia. Tutti i dettagli. Purtroppo Peter non ce l’ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 7 maggio 2022)in, èilche lo scorso lunedì rimaseda undi arma da fuoco. Tutti i dettagli. Purtroppo Peter non ce l’ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

