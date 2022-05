Come risparmiare sulla bolletta della luce: la proposta di Per (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, il gruppo ‘Per le persone‘ di Napoli, con un gazebo in via Toledo, ha presentato il suo progetto di Comunità energetiche rinnovabili. Con il presidente Nicola Campanile e il segretario Peppe Irace, tra gli altri associati, c’era anche Enrico Platone, consigliere della Seconda Municipalità quella che abbraccia il centro storico: “Le Comunità energetiche rinnovabili rappresentano il futuro, ma molti cittadini non ne conoscono ancora nemmeno l’esistenza. Fortunatamente, grazie alla nostra iniziativa, hanno mostrato un enorme interesse capendo la portata e l’utilità di questa innovazione. Ora, il Comune e la Città Metropolitana facciano la loro parte affinché Napoli diventi realmente una città all’avanguardia nell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile”. Anche il presidente della Seconda Municipalità, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, il gruppo ‘Per le persone‘ di Napoli, con un gazebo in via Toledo, ha presentato il suo progetto di Comunità energetiche rinnovabili. Con il presidente Nicola Campanile e il segretario Peppe Irace, tra gli altri associati, c’era anche Enrico Platone, consigliereSeconda Municipalità quella che abbraccia il centro storico: “Le Comunità energetiche rinnovabili rappresentano il futuro, ma molti cittadini non ne conoscono ancora nemmeno l’esistenza. Fortunatamente, grazie alla nostra iniziativa, hanno mostrato un enorme interesse capendo la portata e l’utilità di questa innovazione. Ora, il Comune e la Città Metropolitana facciano la loro parte affinché Napoli diventi realmente una città all’avanguardia nell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile”. Anche il presidenteSeconda Municipalità, ...

