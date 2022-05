Basket: Serie A, ecco l’ultima giornata. Quale sarà il tabellone dei playoff 2022? (Di sabato 7 maggio 2022) sarà un’ultima giornata decisamente infuocata, quella che vedremo domani sui campi di Serie A. Ci sono da risolvere tutte le ultime questioni legate ai playoff scudetto e agli accoppiamenti dei quarti di finale che scopriremo nel dettaglio domenica sera. Virtus Bologna, Olimpia Milano e Germani Brescia sono sicure del primo, secondo e terzo posto rispettivamente. Ed è per questo che tra Segafredo e Brescia la partita ha un valore sportivo quasi pari allo zero, tant’è che si gioca alle ore 17:00, fuori dalla contemporaneità proprio perché non può inficiare alcunché. Per le V nere si tratterà soprattutto di conservare le forze in vista della finale di EuroCup, per gli uomini di Alessandro Magro sarà un’occasione per oliare i meccanismi in vista della postseason. I tre confronti che, dal quarto al sesto ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022)un’ultimadecisamente infuocata, quella che vedremo domani sui campi diA. Ci sono da risolvere tutte le ultime questioni legate aiscudetto e agli accoppiamenti dei quarti di finale che scopriremo nel dettaglio domenica sera. Virtus Bologna, Olimpia Milano e Germani Brescia sono sicure del primo, secondo e terzo posto rispettivamente. Ed è per questo che tra Segafredo e Brescia la partita ha un valore sportivo quasi pari allo zero, tant’è che si gioca alle ore 17:00, fuori dalla contemporaneità proprio perché non può inficiare alcunché. Per le V nere si tratterà soprattutto di conservare le forze in vista della finale di EuroCup, per gli uomini di Alessandro Magroun’occasione per oliare i meccanismi in vista della postseason. I tre confronti che, dal quarto al sesto ...

