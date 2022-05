Asl di Frosinone, Asma Day: il 20 Maggio è la giornata dedicata alla prevenzione (Di sabato 7 maggio 2022) La Asl di Frosinone continua gli incontri preventivi. Il 20 Maggio è in programma l’Asma Day. L’incontro avverrà presso gli ambulatori della Asl. L’Asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica. Nei Paesi occidentali, Italia inclusa, interessa circa un bambino su 10 e ha notevoli ricadute, in termini di spesa sanitaria. Gli attacchi acuti d’Asma sono causa di un numero elevato di accessi presso gli ambulatori e i pronto soccorso pediatrici e conducono sovente a ricoveri ospedalieri, in quanto risultano essere condizione potenzialmente pericolosa per la vita. Cos’è l’Asma? È una condizione caratterizzata da vie aeree particolarmente sensibili e che tendono ad ostruirsi in risposta a stimoli di varia natura. Durante una crisi d’Asma le vie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022) La Asl dicontinua gli incontri preventivi. Il 20è in programma l’Day. L’incontro avverrà presso gli ambulatori della Asl. L’bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica. Nei Paesi occidentali, Italia inclusa, interessa circa un bambino su 10 e ha notevoli ricadute, in termini di spesa sanitaria. Gli attacchi acuti d’sono causa di un numero elevato di accessi presso gli ambulatori e i pronto soccorso pediatrici e conducono sovente a ricoveri ospedalieri, in quanto risultano essere condizione potenzialmente pericolosa per la vita. Cos’è l’? È una condizione caratterizzata da vie aeree particolarmente sensibili e che tendono ad ostruirsi in risposta a stimoli di varia natura. Durante una crisi d’le vie ...

