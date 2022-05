Ultime Notizie – Serie A, 36esima giornata via oggi: le partite (Di venerdì 6 maggio 2022) La Serie A torna in campo da oggi per le partite della 36esima giornata di campionato. Si comincia con Inter-Empoli alle 18.45: i nerazzurri, secondo a 2 punti dal Milan capolista, cercano di mettere pressione ai rossoneri. Alle 21 si gioca Genoa-Juventus. Il Milan scenderà in campo domenica a Verona. Il turno si chiude con Fiorentina-Roma in programma lunedì 9 maggio. Il programma della 36esima giornata: Venerdì 6 maggio 2022 – Inter-Empoli, ore 18.45; Genoa-Juventus, ore 21. Sabato 7 maggio 2022 – Torino-Napoli, ore 15; Sassuolo-Udinese, ore 18; Lazio-Sampdoria, ore 20.45. Domenica 8 maggio 2022 – Spezia-Atalanta, ore 12.30; Venezia-Bologna, ore 15; Salernitana-Cagliari, ore 18; Verona-Milan, ore 20.45. Lunedì 9 maggio 2022 – Fiorentina-Roma, ore 20.45. Adnkronos, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) LaA torna in campo daper ledelladi campionato. Si comincia con Inter-Empoli alle 18.45: i nerazzurri, secondo a 2 punti dal Milan capolista, cercano di mettere pressione ai rossoneri. Alle 21 si gioca Genoa-Juventus. Il Milan scenderà in campo domenica a Verona. Il turno si chiude con Fiorentina-Roma in programma lunedì 9 maggio. Il programma della: Venerdì 6 maggio 2022 – Inter-Empoli, ore 18.45; Genoa-Juventus, ore 21. Sabato 7 maggio 2022 – Torino-Napoli, ore 15; Sassuolo-Udinese, ore 18; Lazio-Sampdoria, ore 20.45. Domenica 8 maggio 2022 – Spezia-Atalanta, ore 12.30; Venezia-Bologna, ore 15; Salernitana-Cagliari, ore 18; Verona-Milan, ore 20.45. Lunedì 9 maggio 2022 – Fiorentina-Roma, ore 20.45. Adnkronos, ...

