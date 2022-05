Ultime Notizie – Ex Ilva | sciopero a Taranto | “Governo non sia latitante”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ha preso il via alle 7 lodei lavoratori dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia, ex, di, proclamato per l’intera giornata di oggi dai sindacati metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Usb. Cominciati i presidi davanti alle portinerie. Nell’agitazione sono coinvolti i lavoratori diretti, dell’amministrazione straordinaria, dell’appalto e dell’indotto. “Siamo qui per far sentire la nostra voce”, ha detto il segretario generale aggiunto della Fim CislBrindisi, Biagio Prisciano. “I motivi dellosono quelli di lanciare un forte segnale alche continua a essere, che non parla né di, né dei lavoratori e né della città. Si continua con cassa integrazione straordinaria, in ...