Striscia la notizia al fianco di Rebecca Staffelli | la figlia di Valerio

Il tg satirico Striscia la notizia si schiera dalla parte Valerio Staffelli e di sua figlia Rebecca, speaker radiofonica di Radio 105. L'inviato storico del programma negli ultimi tempi si sta occupando del caso di Mr. Rizzus, trapper accusato di incitare alla violenza contro le donne in alcuni suoi brani. Il cantante, proprio in una delle sue canzoni, cita la figlia di Valerio ("20900 delinquenti, sc**amo la figlia di Staffelli"). Ora Striscia, oltre alla sgradevole citazione, fa presente anche il fatto che, nonostante le minacce e i video sui social in cui il trapper, tra le altre cose, si mostra armato addirittura di un kalashnikov, nessuno ha mai preso provvedimenti. La vicenda risale a ...

