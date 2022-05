State of The Union, l’Europa allo specchio. “Il mondo è cambiato, l’Ucraina vincerà” (Di venerdì 6 maggio 2022) In corso a Firenze The State of the Union, il Festival d’Europa (5-7 maggio), che torna dopo due anni pandemia. “C’è una realtà pre-24 febbraio (invasione russa dell’Ucraina, ndr.) e una realtà post-24 febbraio. Il mondo è cambiato” afferma nel suo intervento di apertura Roberta Metsola, presidente dell’Europarlamento. “l’Ucraina vincerà” dice ancora Metsola. Parlando dell’Europa sottolinea che “dobbiamo slegarci dalle nostre dipendenze dal Cremlino, metteremo fine alle importazioni di petrolio e dobbiamo portare a termine la nostra politica di zero gas dalla Russia“. Il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze. Foto Twitter @MBotta81“Dobbiamo capire che il peso dell’ordine globale democratico ora poggia in modo più pesante ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 6 maggio 2022) In corso a Firenze Theof the, il Festival d’Europa (5-7 maggio), che torna dopo due anni pandemia. “C’è una realtà pre-24 febbraio (invasione russa del, ndr.) e una realtà post-24 febbraio. Il” afferma nel suo intervento di apertura Roberta Metsola, presidente delrlamento. “” dice ancora Metsola. Parlando delsottolinea che “dobbiamo slegarci dalle nostre dipendenze dal Cremlino, metteremo fine alle importazioni di petrolio e dobbiamo portare a termine la nostra politica di zero gas dalla Russia“. Il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze. Foto Twitter @MBotta81“Dobbiamo capire che il peso dell’ordine globale democratico ora poggia in modo più pesante ...

Advertising

Europarl_IT : ??Ora Live?? La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola aprirà i lavori dello State of the Union a Firen… - Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina vincerà', ha affermato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola alla conferenza europea The… - SkyTG24 : Metsola: '#Putin sbaglia se pensa che Ue sia debole. È il nostro whatever-it-takes' - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: 'L'Ucraina vincerà', ha affermato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola alla conferenza europea The State… - the39fashion : Ciao a tutte amiche di Thè Fashion ?? Voi… state studiando o lavorando? ?? Abbiamo pensato a qualche tips per il look… -