Sistemi all'avanguardia per la Difesa. Serino visita Elettronica (Di venerdì 6 maggio 2022) L'industria incontra la Difesa. Elettronica, l'azienda italiana che si occupa di Sistemi per il settore della Difesa in ogni dominio, compresi quelli cyber e dello spazio, ha ospitato nel proprio stabilimento di Roma il generale Pietro Serino, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Al centro della visita le nuove sfide tecnologiche della Difesa terrestre. Al suo arrivo è stato accolto dal presidente della società, Enzo Benigni, dal ceo e direttore operativo, Domitilla Benigni, e dal direttore delle relazioni istituzionali, Lorenzo Benigni. Tecnologie per i conflitti moderni I conflitti moderni, del resto, chiamano in campo nuovi requisiti e nuove capacità, come emerso anche nel recente evento organizzato proprio dall'Esercito in collaborazione con le riviste Formiche e ...

