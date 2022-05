Serie B, Lecce e Cremonese promosse in A: la situazione per i playoff (Di venerdì 6 maggio 2022) Serie B Lecce Cremonese – Si conclude la Serie B, ad aggiudicarsi il campionato è il Lecce dopo la vittoria contro il Pordenone. La compagine allenata da Baroni ha chiuso, la Serie Cadetta, a quota 71 punti. Sarà Serie A anche per la Cremonese, gli uomini di Pecchia conquistano la promozione diretta attraverso il secondo posto. Sembrava tutto svanito nel nulla per la Cremonese, dopo le due sconfitte nelle ultime tre gara. Invece, nell’ultima giornata di campionato, hanno approfittato del passo falso del Monza contro il Perugia. Pisa e Monza, rispettivamente al terzo e quarto posto, saranno già alle semifinali dei playoff. Accedono agli spareggi anche Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia che sono qualificate ai quarti ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 6 maggio 2022)– Si conclude laB, ad aggiudicarsi il campionato è ildopo la vittoria contro il Pordenone. La compagine allenata da Baroni ha chiuso, laCadetta, a quota 71 punti. SaràA anche per la, gli uomini di Pecchia conquistano la promozione diretta attraverso il secondo posto. Sembrava tutto svanito nel nulla per la, dopo le due sconfitte nelle ultime tre gara. Invece, nell’ultima giornata di campionato, hanno approfittato del passo falso del Monza contro il Perugia. Pisa e Monza, rispettivamente al terzo e quarto posto, saranno già alle semifinali dei. Accedono agli spareggi anche Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia che sono qualificate ai quarti ...

