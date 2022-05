Save The Children, 42,6% madri tra 25 e 54 anni non è occupata (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 42,6% delle mamme tra i 25 e i 54 anni non è occupata e il 39,2% con 2 o più figli minori è in contratto part - time. Solo poco più di 1 contratto a tempo indeterminato su 10 attivato è a favore ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 42,6% delle mamme tra i 25 e i 54non èe il 39,2% con 2 o più figli minori è in contratto part - time. Solo poco più di 1 contratto a tempo indeterminato su 10 attivato è a favore ...

Advertising

XboxItalia : Save the date! Non perdere l’Xbox & Bethesda Games Showcase il 12 giugno: - TIM_Official : SAVE THE DATE ?? Incontra i ragazzi di #Amici21 venerdì 29 aprile al TIM Store di Piazza Gae Aulenti a Milano. E se… - IBMItalia : ?? SAVE THE DATE - 10 e 11 maggio ore 16 ?? #Think2022 è un’opportunità per scoprire come #IBM utilizza competenze e… - SkyTG24 : Save The Children: il 42,6% delle madri tra i 25 e i 54 anni non è occupata - giuspalt : RT @SaveChildrenIT: ?? Corno d'Africa: 350.000 bambini rischiano di morire di fame. Non lasciarli soli, bastano €9 al mese per aiutarli ?? h… -