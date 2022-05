Sassuolo-Udinese | Dionisi | “Voglio il riscatto Striscione che ci invita a vergognarci? Spero non sia vero”

(Di venerdì 6 maggio 2022) “Speriamo sia stata la settimana del. Veniamo da una partita difficile e vogliamo mettercela alle spalle. Veniamo da un buon percorso ma ci si ricorda sempre del finale e noi vogliamo fare bene nel finale. Il ko di Napoli è stato un incidente inaspettato, se devo essere sincero, perché la squadra aveva un ottimo atteggiamento dopo la gara con la Juve, poi vuoi gli episodi e vuoi il nostro atteggiamento, hanno fatto sì che la conseguenza è stata quella che sappiamo. Ma nonpiù parlarne”. Lo ha detto l’allenatore del, Alessio, alla vigilia della partita contro l’: “Ci sono squadre che stanno facendo bene. Ilna, che è nono, sta facendo meglio. Noi dobbiamo cercare di avvicinare il Torino, perché ci ha scavalcato, e di non farci raggiungere ...

ESPN_FDJ : ?????????????? ?? ¡El calendario que le resta a Inter y Milan por el Scudetto! ? AC Milan ?? Fiorentina (L) ?? Hellas (V)… - sportface2016 : #SassuoloUdinese, #Dionisi: 'Striscione che ci invita a vergognarci? Spero non sia vero' - SassuoloUS : Mister Dionisi prima di #SassuoloUdinese ??? ??? «Udinese squadra molto brava nelle transizioni, riconquista palla e… - Luxgraph : Dionisi: 'Sassuolo rialzati. Contro l'Udinese, voglio il riscatto' - sportli26181512 : Dionisi: 'Sassuolo, rialzati. Contro l'Udinese per il riscatto': Il tecnico: 'Vogliamo tornare a vincere dopo il ko… -

tutte le notizie di dionisiLeggi i commenti Serie a: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Per chi cerca partite da almeno tre gol complessivi il consiglio è di guardare a Greuther Fürth - Borussia Dortmund, Arsenal - Leeds,e PSG - Troyes. Tra le partite da almeno un ...Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro l'Udinese: "Il ko di Napoli è stato un incidente inaspettato, se devo essere ...Il tecnico: "Vogliamo tornare a vincere dopo il ko di Napoli. Abbiamo obiettivi da raggiungere e contro i bianconeri è uno scontro diretto. Traorè Torna a disposizione" ...