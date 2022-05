Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl nel cast di 2 Win (Di venerdì 6 maggio 2022) Riccardo Scamarcio, Daniel Brühl e Volker Bruch reciteranno in 2 Win del regista italiano Stefano Mordini, ispirato dagli eventi che circondano i Campionati del mondo di rally del 1983 e dall’intensa rivalità tra Germania e Italia. Chi è lo sceneggiatore di 2 Win? La storia è scritta dallo sceneggiatore di Perfect Strangers Filippo Bologna, Mordini e Scamarcio, che collaborano spesso insieme e hanno lavorato a titoli come Pericle, Un Certain Regard del 2016, e, più recentemente, The Catholic School. 2 Win segna il loro primo lungometraggio in lingua inglese insieme. La trama Contro il formidabile rivale Roland Gumpert (Brühl) e il suo superiore team Audi, il team manager italiano Cesare Fiorio (Scamarcio) affronta una sconfitta certa nei Campionati del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 6 maggio 2022)e Volker Bruch reciteranno in 2 Win del regista italiano Stefano Mordini, ispirato dagli eventi che circondano i Campionati del mondo di rally del 1983 e dall’intensa rivalità tra Germania e Italia. Chi è lo sceneggiatore di 2 Win? La storia è scritta dallo sceneggiatore di Perfect Strangers Filippo Bologna, Mordini e, che collaborano spesso insieme e hanno lavorato a titoli come Pericle, Un Certain Regard del 2016, e, più recentemente, The Catholic School. 2 Win segna il loro primo lungometraggio in lingua inglese insieme. La trama Contro il formidabile rivale Roland Gumpert () e il suo superiore team Audi, il team manager italiano Cesare Fiorio () affronta una sconfitta certa nei Campionati del ...

