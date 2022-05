“Questa festa del SS. Crocifisso ha riportato unità e serenità all’interno della Confraternita” (Di venerdì 6 maggio 2022) MONREALE – “Forse uno degli aspetti più belli che è stato raggiunto, in occasione di Questa festa del SS. Crocifisso, è l’unità e la serenità all’interno della Confraternita”. Pietro Maranzano, Giuseppe Messina e Massimiliano Birchler hanno da poco preso le redini della Confraternita, dopo le note vicende che avevano portato alla sostituzione del suo vertice. Ma già nel corso dell’assemblea del 10 aprile avevano letto nel volto dei 300 e più confrati presenti il desiderio di ripartire tutti insieme per un nuovo cammino. “Siamo più che soddisfatti di come la processione si sia svolta”, spiegano i tre commissari, ancora con davanti agli occhi le immagini della lunga scia bianca e rossa dei ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 6 maggio 2022) MONREALE – “Forse uno degli aspetti più belli che è stato raggiunto, in occasione didel SS., è l’e la”. Pietro Maranzano, Giuseppe Messina e Massimiliano Birchler hanno da poco preso le redini, dopo le note vicende che avevano portato alla sostituzione del suo vertice. Ma già nel corso dell’assemblea del 10 aprile avevano letto nel volto dei 300 e più confrati presenti il desiderio di ripartire tutti insieme per un nuovo cammino. “Siamo più che soddisfatti di come la processione si sia svolta”, spiegano i tre commissari, ancora con davanti agli occhi le immaginilunga scia bianca e rossa dei ...

