Prossimo turno Serie A 2021/22 (Di venerdì 6 maggio 2022) : date e partite in programma La Serie A 2021/22 si appresta a vivere la 36ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2021/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 36ª Giornata (6-9 maggio 2022) Venerdì 6 maggio Ore 18.45, INTER-EMPOLI (DAZN) Sabato 7 maggio Ore 15.00, TORINO-NAPOLI (DAZN)Ore 18.00, SASSUOLO-UDINESE (DAZN)Ore 20.45, LAZIO-SAMPDORIA (DAZN/SKY) Domenica 8 maggio Ore 12.30, SPEZIA-ATALANTA (DAZN/SKY)Ore 15.00, VENEZIA-BOLOGNA (DAZN)Ore 18.00, SALERNITANA-CAGLIARI (DAZN)Ore 20.45, VERONA-MILAN (DAZN) Lunedì 9 maggio Ore 20.45, FIORENTINA-ROMA (DAZN) L'articolo proviene da Calcio News 24.

